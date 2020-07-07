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山东省非师范类高校毕业生电子报到证正式上线！

2020/7/7 10:15:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月7日消息 山东省非师范类高校毕业生电子报到证正式上线，大家再也不用担心报到证遗失了，动一动手指就可以查看下载就业报到证！

今年 1 月，山东省人力资源和社会保障厅等 4 部门联合发布通知，明确实行电子报到证简化就业报到手续。自 2020 届毕业生开始，山东省高校毕业生实行电子报到证和纸质报到证 “并行模式”，而后逐步取消纸质报到证！

IT之家了解到，山东省非师范类高校毕业生可通过 “山东高校毕业生就业信息网”领取加盖电子签章的电子报到证。电子报到证作为电子证照材料，可通过扫描二维码、网上查询等方式进行核验，毕业生避免了因纸质报到证丢失补办的繁琐手续。

下面是电子报到证样张：

那么电子报到证该如何获取呢？

毕业生只需进入 “山东高校毕业生就业信息网”登录个人账号，进入 “办事大厅”即可查看。

进入办事大厅，有 “电子报到证”、“档案流向查询”、“改派打证申请”、“遗失补办申请”等功能。纸质报到证由省级毕业生就业主管部门统一打印，最后会自动生成电子报到证，点击 “电子报到证”即可查看下载。

那么毕业生如何鉴证电子报到证的真伪？扫一扫电子报到证的二维码，电子报到证的真实信息一览无余。

如何鉴证电子签章信息？扫一扫电子报到证的条码，签章信息清晰明确，一目了然。

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关键词：大学毕业

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