谁拍的？李国庆个人午餐拍卖价已涨至 260 万元

IT之家 6 月 12 日消息 6 月 11 日，李国庆发布微博预告，将在 6 月 13 日 19 点开启直播首秀，他还宣布将拍卖自己一小时的午餐时间，拍卖截至 6 月 13 日 22 点。截至发稿时，价格已拍至 2625655 元。

据悉，拍卖成功者，可以与李国庆一起聊聊读书感悟、创业故事和人生经验。

IT之家了解到，李国庆此次上直播的目的，更多是为了推荐早晚读书的会员卡和图书，给自家产品带货。