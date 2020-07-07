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五款 OPPO Find X2 Pro 限量版专利曝光：双色调设计 + 屏下摄像头

2020/7/7 15:45:53来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 7 日消息 今年三月，OPPO 推出了 Find X2 系列，总共有 4 种型号，均为 5G 手机。似乎 OPPO 正准备推出 Find X2 的新版本，采用双色调设计和屏下自拍摄像头。

据 letsgodigital 报道，2019 年底，OPPO 在中国国家知识产权局申请了外观设计专利。该文档于 2020 年 7 月 7 日发布，其中包含尚未发布的 OPPO 智能手机的一系列彩色图像。

专利似乎是 OPPO Find X2 Pro 的限量版，具有与 X2 Pro 类似的摄像头系统，但是采用了特别时尚的双色调设计。该外观设计专利显示了五种颜色的版本，所有这些 bamboo 的左后侧均为黑色，并带有图案，右侧为浅灰色，黄色，深蓝色，浅蓝色或橙色，每个型号都有细微的差异。例如，在深蓝色模型中，在相机系统周围有金色边框，闪光灯也位于相机左侧而不是下方。

此外，对于大多数颜色版本，都可以在背面或集成在电源按钮中找到意大利国旗。该设计可能是与意大利合作伙伴合作完成的，猜测是兰博基尼。在发布 X2 Pro 时，OPPO 已经发布了 Find X2 Pro 兰博基尼版。

特别值得注意的是，专利中的手机正面似乎没有前置摄像头，另外也不是弹出式设计，疑似采用屏下摄像头。在 2019 年中期，OPPO 已经展示了带有屏下摄像头的原型机。

IT之家需要指出的是，目前上述机型仅是专利，OPPO 是否以及何时发布这些特别版手机仍然未知。

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关键词：OPPO Find X2 Pro

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