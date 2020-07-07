一加电视新品印度开售，1 分钟售罄

IT之家 7 月 2 日消息 此前一加在印度推出了 U 系列和 Y 系列安卓电视。包括三个机型：55 英寸的 4K 机型、43 英寸的全高清机型和 32 英寸的高清机型，这些电视都运行 Android TV Pie 系统，并带有 一加 的定制内容推荐界面，名为 OxygenPlay。

根据一加印度消息，社区的热情令人感到惊讶，这些一加电视新品在开售后1分钟就售罄，一加正在准备下一轮的开售。



IT之家此前报道，在三款一加电视机型中，U 系列中的 55 寸旗舰机型比其他两款更受关注，采用了超流线型的金属底盘和铝合金框架。背面一个较厚的模块，承载着主板、扬声器组件和端口，上面覆盖了一层碳纤维纹理材料，让电视的外观显得非常高级。此外，一加 还使用了一个可拆卸的盖子来遮挡端口，从而使设计更加简洁。

在显示屏方面，55 寸 面板的分辨率为 3840×2160 像素。在色彩准确度方面，该电视号称支持 93% 的 DCI-P3 色域，此外，一加 TV U 系列 55 寸 4K 机型还支持 HDR ，包括 Dolby Vision、HDR10/10 + 和 HLG。一加 将整套方案称为 “电影式显示”。

一加 TV U 系列拥有专门的 Gamma Engine，通过识别不同的场景和人脸，使用动态伽玛曲线来优化色彩。此外，Gamma Engine 还能实现运动预估、用于提升帧率的运动补偿（MEMC）和用于平滑锐利折痕的抗锯齿。

一加 TV U1 内部搭载了四核联发科 MT5887 芯片组，拥有四个 Cortex A53 核心，辅以 3GB 的内存以及 16GB 的内部存储空间。

在音频方面，一加 TV U1 配备了 30W 扬声器，包括两个全频扬声器和两个高音扬声器，还配备了杜比 Atmos 支持，以增强音质，这些扬声器可旋转 90º。

一加 TV U1 还配备了一个智能遥控器，有专门的 Netflix 和 Prime 视频按钮。