一加 Nord 真机谍照曝光：首次采用青春外观设计

6 月 29 日消息，经过了 “只做真旗舰”的阶段，前不久刘作虎突然表示，一加产品线即将迎来 “新成员”，未来将丰富智能产品类别和多个价位段间的产品。随后一款名为一加 Nord 的机型不断进入大家的视野，其外观和配置纷纷得到各方的曝光。现在有最新消息，近日有国外数码博主就首度晒出了据称是该机的真机谍照。

据国外数码博主 @TechDroider 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，这款新机目前还没有确切的名称，不过普遍认同的说法是命名为一加 Z 或是一加 Nord，将采用与此前风格外观不同的外观设计，后置四摄相机模组，将提供蓝色、红色和青色三种配色，整体风格偏青春时尚，与此前所爆料的定位相符。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 Z（Nord）将采用一块 6.55 英寸 Super AMOLED 屏幕，采用开孔全面屏设计，支持 90Hz 刷新率。将搭载高通骁龙 765G 移动平台，支持 SA、NSA 双模 5G，辅以 6GB+128G 内存组合。后置 6400 万 + 1600 万 + 200 万像素三摄组合，另外还有一颗景深镜头，内置 4300mAh 电池，支持 30W 充电功率。

据悉，全新的一加 Z（Nord）有望在 7 月份在印度和欧洲地区首发，起步价约 400 英镑（约合人民币 3545 元），国内售价可能更低，可能在 2500 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。