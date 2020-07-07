索尼公布 FE 12-24mm F2.8 GM 镜头，售价 21999 元

IT之家 7 月 7 日消息 索尼官网现已上架 FE 12-24mm F2.8 GM 全画幅超广角恒定大光圈变焦镜头 ，售价为 21999 元。

IT之家了解到，索尼称 FE 12-24mm F2.8 GM 的 F2.8 恒定大光圈可实现柔美的散焦，同时可提供 12mm 的超宽视角。这款轻便的多用途 G 大师镜头非常适合拍摄风光、星空、建筑以及运动等题材，同时凭借紧凑轻巧的镜头设计为有超广角拍摄需求的摄影师提供出色的机动性。

设计方面 ，该镜头具有三枚精度优异的 XA（超级非球面）镜片，同时这也是目前为止索尼 E 卡口镜头制造的最大尺寸的 XA 镜片。XA 镜片与其他非球面镜片相结合可有效抑制像散，彗形像差和畸变，直至影像边缘。此外，三枚 ED（低色散）镜片加上两枚 Super ED（超低色散）镜片，可有效抑制色差，提供焦段范围内及中心到边缘的优异高分辨率。12-24mm 变焦过程中，F2.8 大光圈可以保持恒定。

FE 12-24mm F2.8 GM 使用了四个具有高速和高推力的 XD 线性马达，以满足相机当前与未来的高速对焦需求。每个对焦组都有两个 XD 线性马达，可快速移动对焦镜组，以实现快速、精准和安静的自动对焦。新的对焦控制算法可提升 XD 线性马达的响应，同时实现两个对焦镜组之间的同步。此外，XD 线性马达使镜头在对焦时减少振动，更加安静。