《英雄联盟》公布新英雄莉莉娅：半人鹿造型，拥有治疗技能

IT之家 7 月 7 日消息 今晚，《英雄联盟》公布了新英雄 “羞涩之花”莉莉娅（Lillia, the Bashful Bloom），并且公布了一段预告片。

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视频截图：

官方预告：

随着精神之花节的到来，一只神奇的小鹿鼓起勇气冒险，揭开了她生病森林背后的秘密。

IT之家注意到，在视频中，莉莉娅使用法杖治疗了生病的树木，这表明她可能是一位新的辅助型英雄。《英雄联盟》官方表示，新英雄将于 7 月 22 日上线。