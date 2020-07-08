专注芯片设计业务！ARM 计划将物联网服务业务分拆

7 月 8 日消息，据国外媒本报道，芯片设计厂商 ARM 今天宣布，计划将旗下两大物联网业务 Pelion 物联网平台 (Pelion IoT Platform)和 Treasure Data 剥离出来，由母公司软银集团运营。

ARM 正寻求将自己的努力完全集中于半导体 IP 业务，以提高在移动市场的地位。2016 年，ARM 被软银集团收购。

剥离两大物联网业务还需要等待该公司董事会以及标准监管机构的审查，但 ARM 预计此举将能够在今年 9 月底前完成。这两大物联网业务将从 ARM 品牌中移除，该公司将保留物联网计算 IP 方面的业务，并且数据软件及服务也将作为自己的附带业务。

“ARM 认为，数据及计算业务具有巨大的增长机遇。”ARM 首席执行官西蒙 · 塞加尔斯 (Simon Segars)表示，“ARM 将处于更强有力的地位，能够在我们的核心 IP 发展路线图中实现创新，并为我们的合作伙伴提供更大的支持，以抓住在一系列市场中不断扩大的计算解决方案业务机会。”

ARM 的物联网业务已经取得了相当大的成功，其技术已被数十亿台设备使用，该公司曾计划在未来十年将这一数字扩展到一万亿的目标。