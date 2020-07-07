特斯拉要开 “杂货铺”：除了卖车，还要卖短裤和酒水

7 月 7 日消息，据国外媒体报道，汽车厂商特斯拉已开卖限量版短裤，CEO 马斯克透露，特斯拉牌的酒水也快推出了，感觉是要开杂货铺。

马斯克透露，特斯拉牌龙舌兰 Teslaquilla 即将推出。Teslaquilla 由 Tesla 和 tequilla 两个单词组合而成。

马斯克之前曝光的样品

Tequila，即龙舌兰酒，是墨西哥的国酒，该酒是以龙舌兰（agave）为原料经过蒸馏制作而成的一款蒸馏酒。龙舌兰酒常常用来当做基酒调制各种鸡尾酒，常见的鸡尾酒有特基拉日出、斗牛士、霜冻玛格丽特等。

此前，已有媒体报道，马斯克申请特斯拉牌龙舌兰商标 Teslaquilla。

特斯拉已开卖限量版 “做空短裤”（short shorts）。如下图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车 Model S，Model 3，Model X，Model Y。

图片来自特斯拉官方

特斯拉短裤售价为 69.24 美元，马斯克自曝，已经购买了一些。

“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫 · 爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩笑，曾送了他一些短裤（shorts）。马斯克和空头的恩怨由来已久，特斯拉也是美股市场被做空最多的股票之一。