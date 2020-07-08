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全球最大 100TB SSD 公布价格：约 28.07 万元

2020/7/8 16:17:24来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 8 日消息 早在 2018 年，全闪存存储厂商 Nimbus Data 宣布推出 ExaDrive DC100 系列固态硬盘，其最高 100TB 的容量打破了当时这一产品的纪录，而且至今没有被超越。两年后，这款产品的售价终于揭晓。

价格上，50TB：1.25 万美元，约 8.77 万元；100TB：4 万美元，约 28.07 万元，折算下来差不多每 TB 分别约 1800 元、2800 元。

IT之家了解到，Nimbus Data ExaDrive DC100，是一款全新的大容量硬盘，采用庞大的 3.5 寸形态，接口可选 SATA、SAS，内部配备多达四颗主控，搭配一颗协议处理器负责引导数据传输，闪存则是企业级的 3D MLC，还配有容量未公开的 DRAM 缓存。

ExaDrive DC100 系列可以存储 20,000 部高清电影或 2000 万首歌曲，并且读写速度可达 500MB / s。Nimbus Data 称在没有限制的情况下保证五年的使用寿命，在此期间损坏可以更换。据悉，思科、戴尔 EMC、慧与 (HPC)、联想、超威、泰安等数据中心大客户都已经引入了这款产品。

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关键词：SSD

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