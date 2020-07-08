我国首部 “8K 全流程”制作电视剧杀青在即

IT之家7月8日消息 据国家广播电视总局发布，我国首部全部采用8K超高清电视技术拍摄制作的电视剧《两个人的上海》即将杀青。该剧由东方明珠新媒体股份有限公司旗下尚世影业主投主制，采用 “8K全流程”制作，从拍摄期、制作前/后期、合成期，直至成片输出的整个过程，都使用8K设备和渲染工厂支持的后期平台来完成，这在国内尚属首次。

据IT之家了解，8K分辨率被设定为7680*4320，共有3300万像素，其显示的画质像素是4K分辨率的4倍之多，更是现在主流1080P分辨率的16倍。8K全流程探索下的影视剧，所呈现出的超高清晰度，让画面中人像表现出非凡的细腻程度和色彩还原度，让剧情影像质感经久不衰。

现实主义题材都市情感电视剧《两个人的上海》改编自2010年出版的同名畅销小说。电视剧版《两个人的上海》在原著小说基础上，根据当下的现实环境做了升级，将原著背景做了近十年跨度的延伸，讲述了返沪知青子女文嘉和在沪求职的东北青年东阳为代表的“沪漂”，从相遇到相知，从2003年“非典时期”到2020年新冠肺炎疫情爆发的携手共进，以十七年间的共同成长与奋斗见证上海的城市变迁，不断提升自身价值，实现自己梦想的故事。《两个人的上海》具有鲜明的时代意义和正能量，细腻诠释了平凡的幸福、奋斗的力量。