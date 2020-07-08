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10 兆带宽每年 1 万多元？工信部要求严肃查处商务楼宇宽带垄断问题

2020/7/8 18:43:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 家庭宽带 300 兆带宽每年费用 1 千多元，写字楼的企业专线 10 兆带宽每年却要 1 万多元。IT之家了解到，近日，媒体调查发现，部分工业园区、商业楼宇的宽带价格居高不下，让不少企业用户苦恼不已。

据工信微报消息，就近日媒体报道部分商务楼宇、工业园区宽带被物业、代理商 “卡脖子”的问题，工业和信息化部高度关注，要求当地通信管理局联合有关部门抓紧调查核实，对存在的违法违规行为要坚决整治、予以严惩。

在当前疫情防控常态化前提下，党中央、国务院着力稳企业保就业，推出了包括 “降低宽带和专线平均资费”在内的一系列减税降费措施，推动降低企业生产经营成本，帮助企业渡过难关。而部分物业、代理商的违规行为，推高了商务楼宇、工业园区的宽带价格，严重损害了宽带用户合法权益，明显增加了企业经营负担，必须及时纠正、严肃查处。

为了持续规范宽带市场秩序、进一步保障用户合法权益，下一步工信部将联合有关部门组织全国商务楼宇宽带垄断专项整治 “回头看”工作，持续保持高压态势，依法查处相关违法违规行为，同时举一反三，完善长效工作机制，巩固专项整治工作成果，确保党中央、国务院重大决策部署真正落到实处。

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关键词：工信部宽带

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