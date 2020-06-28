小区物业公司成通信设施拦路虎：垄断小区宽带接入、收取高额电费

大家都知道物业公司是业主花钱雇来搞服务的，服务业主是物业公司的基本责任。虽然不乏优秀的物业公司和优秀的物业人员，但是我们也必须承认有些物业公司已经成为趴在业主身上的吸血鬼，不但做不好应该应分的工作，而且还想法设法为难业主并从中牟利。

一、垄断小区宽带接入

国家监管部门早就有明文规定，通信设施具有公平接入小区的权利，任何人不得设置障碍。然而，在部分地区，小区物业已经成为 “神仙”一样的存在。无论是新小区还是老小区，一些物业公司不经业主委员会同意，就私下与某些运营商签订宽带限制同行接入的垄断性协议，由运营商向物业公司缴纳费用之后，物业公司就禁止其他运营商宽带接入。

物业公司从运营商处收到的入场费用，自然也就进入了物业公司自己的腰包。从我们调研了解到的情况看，存在垄断经营的小区，用户的宽带费用远高于市场同类价格。作为应该维护业主权益的物业公司，就依靠业主的信任和业主的不知情为自己谋取私利。业主原本是花钱请物业公司来服务，最终买到是自己找罪受。

最近广西北海蓝海银湾小区的物业，竟然以 “你们布线太乱，又不整改好”为理由剪断了该小区上千家庭的宽带线路。且不说物业公司懂不懂法律，剪断用户网线这直接损害了小区业主使用宽带的权利。实际上，不管以什么理由行事，物业公司已经构成了破坏通信设施犯罪。我们将持续关注该新闻的后续进展。

二、收取高额电费

现在高层楼宇越来越多，为了保障通信信号覆盖水平，运营商一般需要在高层楼宇内部布放通信信号放大设备，也就是通信行业内部所称的室内分布系统。这些通信设备都是耗电的，运营商一般都是就近接入楼宇内的配电箱。能不能接上电，电费多少，很多时候都是物业说了算。这其中，多数情况下，运营商都是花费超出正常电价的 50% 以上向小区物业缴费。

很多人肯定会有疑问，运营商为什么不直接从国家电网购电呢？运营商在楼宇内布放室内分布系统之前必须经过物业公司同意。物业公司为什么会同意运营商在楼宇内部施工呢？这其中必然会有很多灰色交易。很多情况下都是，谁给钱就让谁来安装通信设备。这就是为什么同一个小区，为什么不同运营商的信号强弱有如此大的区别的重要原因。

从我们调研了解到的情况看，运营商在居民小区内安装通信设备，除了需要支付高额电费之外，不但需要向物业公司租用设备安装位置，而且还得支付施工进场费。物业公司从运营商处榨取的不义之财，自然全部进入物业公司老板的腰包，而不可能用在业主身上。

三、通信拦路虎谁来治

我国的住房建设部门和通信管理部门早就联合发过文件，要求保障业主的通信权利。从目前的情况看，物业公司已经成为通信拦路虎，比如下面这些违法行为，收取高额电费、收入施工进场费、收入日常维护进场费、收入通信设备占地费、对小区宽带垄断经营。

小区内如果仅有一家运营商的宽带，那么该小区必定存在垄断经营问题；如果小区内不同运营商的通信信号强弱不一，那么该小区大概率存在收取高额入场费的问题。未来 5G 基站需要大规模进入居民小区，物业公司这道门槛如果不尽早铲除，必将成为争抢 5G 全球领先赛道上的拦路虎。

不管是一二线城市还是三四线城市，很多小区物业都是疯狂的存在。恐吓业主的新闻、给业主断水断电的新闻早就不绝于耳。实际上，无论是国家的住房建设部门，还是通信管理部门，甚至市场监管部门，对这些明里暗里的情况都是知晓的。

现在的问题是为什么有法不依，有时候更是放纵这些违法行为呢？很多情况下，民不举官不究，有时候即便有群众举报，最终也就是不了了之。当然，这其中有没有相关部门的有意包庇，我们就不必继续追问了。不过大家需要不断反思的是——为什么有些常见问题能够易发多发，长期处于失序失管失教呢？

对于愿意主动作为的地方相关部门，查处小区物业是不是通信拦路虎最简单的办法就是从运营商与物业公司签订的各种合同以及财务支付凭证入手核查。当然，现在还有些小区物业开始使用更隐蔽性的手段榨取运营商，那就是通过小区物业的个人与运营商签订合同，从而规避了物业公司的违法行为。

部分地区的少数监管部门的懒政怠政思想是非常浓厚的。我们现在不确定监管部门会不会主动介入这次广西北海小区物业故意破坏通信设施的案件，也不确定违法行为人会不会受到法律制裁。现在只希望监管部门除了口头上重视通信行业、重视新基建之外，还要从立法、执法和司法层面推动对通信设施的保护。