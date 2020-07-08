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一文看懂雷电 4 ：1 个端口一招鲜

2020/7/8 21:54:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 8 日消息 今晚，英特尔正式公布了雷电 4 标准。英特尔称其为 “1 个端口一招鲜”。

首先，英特尔表示雷电 4 将开创性地提供具有多达 4 个雷电端口和长达 2 米通用线缆的坞站。雷电 4 将会首次集成在秋季推出的搭载最新英特尔移动处理器平台（代号为 “Tiger Lake”）的 PC 产品上。

英特尔表示，雷电 4 构建于 雷电 3 的创新基础之上，可提供真正的通用线缆连接体验。雷电 4 提供 40Gb / 秒的连接速率，通过单个连接进行数据、视频传输和供电。

雷电 4 认证要求包括：

  • 相比 雷电 3，最低 PC 视频规格和最低 PC 数据规格的要求提高一倍。

  • 视频：支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏。

  • 数据：PCIe 传输速度高达 32Gb / 秒，存储传输速度高达 3,000MB / 秒。

  • 支持具有多达 4 个 雷电 4 端口的坞站。

  • PC 至少可以在一个计算机端口上充电。

  • 连接 雷电 坞站后，通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。

  • 需要基于英特尔 VT-d 的直接内存访问 (DMA)保护，以阻止物理 DMA 攻击。

IT之家稍早前报道，英特尔还发布了雷电 4 控制器 8000 系列，包括面向计算机制造商的 JHL8540 和 JHL8340 主机控制器和面向配件制造商的 JHL8440 设备控制器，支持 4 个雷电 4 接口。

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关键词：雷电4英特尔

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