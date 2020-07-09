英伟达超越英特尔：成美国 “最有价值”芯片制造商

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IT之家7月9日消息 今日凌晨，美股收盘。英伟达市值达 2513.14 亿美元，超越英特尔的 2481.55 亿美元市值，成为美国 “最有价值”芯片制造商。
截至收盘，英伟达股价上涨 3.49%，收于 408.64 美元，市值达 2513.14 亿美元，约合人民币 17604 亿元。
▲ 英伟达
IT之家了解到，英特尔股价则收于 58.61 美元，上涨 0.51%，市值达 2481.55 亿美元，约合人民币 17382 亿元。
▲ 英特尔
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