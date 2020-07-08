内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

TrendForce ：Mini-LED 屏 14 英寸 MacBook Pro 将于 2021 年投入生产

2020/7/8 23:01:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 据中国台湾研究机构 TrendForce 的调查显示，苹果供应商将在 2021 年第一季度开始争夺配备 Mini-LED 显示屏的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 新机型的制造订单。

自去年苹果用 16 英寸新机型取代 15 英寸 MacBook Pro 以来，有关 14 英寸 MacBook Pro 的传闻就一直不断。苹果分析师郭明錤此前曾表示，苹果计划在 2021 年底前发布至少 6 款 Mini-LED 产品，其中包括 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 机型。

上个月在 WWDC 上，苹果宣布将从今年晚些时候开始为 Mac 转用自己定制设计的处理器，预计过渡期将在两年左右完成。考虑到这个时间段，这些 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 机型有可能采用苹果自研处理器。

Mini-LED 显示屏具有许多与 OLED 显示屏相同的优点，包括高亮度和高对比度，这种面板还可以实现更薄、更轻的产品设计。

IT之家了解到，TrendForce 还预计，苹果将在 2021 年第一季度发布一款采用 Mini-LED 显示屏的 12.9 英寸 iPad Pro，这与最近的传言一致。该研究公司预计，该设备将采用基于 5 nm 的 A14X 芯片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MacBook Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    