苹果加强 Mini-LED 屏 iPad Pro/MacBook Pro 供应链，新品明年发布

IT之家 7 月 2 日消息 据此前爆料，苹果将在未来 18 个月内发布一款采用 mini LED 背光屏幕的 iPad Pro 和全新的 MacBook Pro 系列产品，而据业内人士透露，这两款设备刚刚找到了两家新的供应商。

DigiTimes 今天报道称，两家前苹果供应商——台湾振鼎科技和台郡科技已经进入苹果供应链，为 mini-LED 设备制造柔性印刷电路板。

据报道，这两家 PCB 制造商将与韩国同行 Young Poong Electronics 竞争所需的柔性电路板的出货比例，由于他们拥有更好的柔性电路板制造技术能力，因此完全有能力获得较大部分的出货订单。

消息人士表示，这两家公司预计将在 2020 年第四季度开始小批量出货 mini LED 背光模块，以支持 2021 年第一季度新 iPad Pro 的推出。消息人士指出，由于这类模组很可能成为各种新 iPad 和 MacBook 的标准规格，振鼎和台郡可以为其柔性电路板确保新的盈利渠道。

据传，苹果计划在 2021 年发布一款配备 mini-LED 显示屏且支持 5G 的高端 12.9 英寸 iPad Pro。苹果原本计划在 2020 年秋季推出这款设备，但据报道，由于全球疫情危机，苹果无法在这一期限内完成任务，现在多个消息来源表明新品将在 2021 年推出。DigiTimes 称我们最早可以在明年第一季度看到这款设备，而爆料者 L0vetodream 则称它们要到第二季度才会到来。

据苹果分析师郭明錤称，苹果还在研发一款 14.1 英寸的 MacBook Pro 和一款升级版的 16 英寸 MacBook Pro，并配备了 mini-LED 显示屏，不过这些机器的路线图还远未明确。

虽然郭明錤表示，16 英寸 MacBook Pro 的 mini-LED 版本定于 2020 年秋季推出，但他并没有提供苹果正在研发的 14.1 英寸机型的上市信息，只是暗示 2020 年和 2021 年有几款 mini-LED 设备正在研发中。与此同时，L0vetodream 声称 14.1 英寸 MacBook Pro 要到 2021 年才会推出。

DigiTimes 此前声称，苹果将在 2020 年底前推出多款配备 mini-LED 显示屏的 Mac 笔记本机型，彭博社的 Mark Gurman 在 4 月份表示，苹果计划在 10 月或 11 月推出一款 16 英寸的 MacBook Pro，但目前还不清楚这款新机型是否配备 mini-LED 显示屏。

IT之家了解到，未来的 mini-LED 显示屏将使用大约 1 万个 LED，每个 LED 的尺寸都在 200 微米以下，Mini-LED 最终将实现更薄更轻的产品设计，提供许多与 OLED 相同的优势，比如更好的广色域、高对比度和动态范围，以及局部调光以获得更真实的黑色。郭明錤认为，mini LED 技术将 “显著提高生产力和娱乐体验”。