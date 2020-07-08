巴菲特再向盖茨基金会等 5 家慈善机构捐赠 29 亿美元

北京时间 7 月 8 日晚间消息，据国外媒体报道，“股神”沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）今日再向梅林达 · 盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）和其他四个家庭慈善机构捐赠了约 29 亿美元的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股票。

虽然这次捐赠不是巴菲特最大的一笔捐款，但却是他捐赠财富计划中最近的一次。伯克希尔哈撒韦公司今日在一份声明中称，这是巴菲特的第 15 次年度捐赠，共捐赠了 1597 万股伯克希尔哈撒韦公司 B 类股票。

此次捐赠是巴菲特从 2006 年 6 月开始的年度捐赠计划的第 15 轮。自 2006 年以来，巴菲特捐出的伯克希尔哈撒韦公司 B 类股票的总价值已超过 374 亿美元。今年 8 月 30 日，巴菲特将迎来其 90 岁生日。

在此次这 29 亿美元的捐赠中，4/5 将流向盖茨基金会，而剩余部分将捐赠给苏珊 · 汤普森 · 巴菲特基金会（Susan Thompson Buffett Foundation，以巴菲特已故第一任妻子的名字命名）、霍华德 · 巴菲特基金会（Howard G. Buffett Foundation，由巴菲特儿子霍华德（Howard）管理）、舍伍德基金会（Sherwood Foundation，由巴菲特女儿苏珊（Susan）管理）和 NoVo 基金会（NoVo Foundation，由巴菲特小儿子彼得（Peter）管理）。

巴菲特最大的一笔捐赠发生在 2019 年，捐赠额高达 36.1 亿美元，当时伯克希尔哈撒韦公司的股价较高。尽管巴菲特已经捐赠了所持伯克希尔哈撒韦公司 48% 的股份，但他仍持有 15.2% 的股份，并控制着该公司近 1/3 的投票权。

《福布斯》数据显示，截至本周二，巴菲特身价约为 714 亿美元，在全球排名第七。亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）以 1781 亿美元位居榜首，而微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）位居第二。