科技股火爆改写全球富豪榜，巴菲特排名降至第 8 创新低

北京时间 7 月 9 日消息，沃伦 · 巴菲特本周慈善捐赠 29 亿美元，使得 2006 年以来他捐出的伯克希尔股票价值超过 370 亿美元。

多年来，纵然慷慨行善，他的资产却一直越积越多。不过，这次捐赠终于开始影响他的身家财富。与此同时，伯克希尔最近的股价表现也颇为不温不火。686 亿美元的资产令他在彭博亿万富豪指数排名第八位，是 2012 年开始发布该指数以来的最低排名。

6 月份的时候，他排在第五位。但最近几周，这位 89 岁的老人先后被前微软 (212.83, 4.58, 2.20%)公司首席执行官史蒂夫 · 鲍尔默、谷歌 (1496, 10.82, 0.73%)联合创始人拉里 · 佩奇和谢尔盖 · 布林超越。这些变化突显了科技大佬如今在全球富豪榜的主角程度。

全球前七大富豪中，有六人来自科技领域，包括排名第一的杰夫 · 贝佐斯——今年他的净资产增加了 680 亿美元。还有鲍尔默，他的财富增加了 180 亿美元。在彭博亿万富豪指数中，科技财富表现最好，2020 年增长了 25%。

鲍尔默的财富增长得益于他 2014 年离开微软董事会后保留的大约 4% 微软股权。自那以后，这家软件公司的股价已上涨近 4 倍，使他的财富增至 765 亿美元。鲍尔默拒绝评论他的微软股份。伯克希尔未回应置评请求。

巴菲特可能乐见自己的慈善捐赠能让自己的财富缩水。随着他的财富不断增加，他捐出全部财富的承诺变得更难实现。他在最新的致股东信中说，等到他去世之后，估计要 12 到 15 年的时间才能处置完他遗产里的股票。