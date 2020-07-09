内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

科技股火爆改写全球富豪榜，巴菲特排名降至第 8 创新低

2020/7/9 6:36:49来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间 7 月 9 日消息，沃伦 · 巴菲特本周慈善捐赠 29 亿美元，使得 2006 年以来他捐出的伯克希尔股票价值超过 370 亿美元。

多年来，纵然慷慨行善，他的资产却一直越积越多。不过，这次捐赠终于开始影响他的身家财富。与此同时，伯克希尔最近的股价表现也颇为不温不火。686 亿美元的资产令他在彭博亿万富豪指数排名第八位，是 2012 年开始发布该指数以来的最低排名

image.png

6 月份的时候，他排在第五位。但最近几周，这位 89 岁的老人先后被前微软 (212.83, 4.58, 2.20%)公司首席执行官史蒂夫 · 鲍尔默、谷歌 (1496, 10.82, 0.73%)联合创始人拉里 · 佩奇和谢尔盖 · 布林超越。这些变化突显了科技大佬如今在全球富豪榜的主角程度。

全球前七大富豪中，有六人来自科技领域，包括排名第一的杰夫 · 贝佐斯——今年他的净资产增加了 680 亿美元。还有鲍尔默，他的财富增加了 180 亿美元。在彭博亿万富豪指数中，科技财富表现最好，2020 年增长了 25%。

鲍尔默的财富增长得益于他 2014 年离开微软董事会后保留的大约 4% 微软股权。自那以后，这家软件公司的股价已上涨近 4 倍，使他的财富增至 765 亿美元。鲍尔默拒绝评论他的微软股份。伯克希尔未回应置评请求。

巴菲特可能乐见自己的慈善捐赠能让自己的财富缩水。随着他的财富不断增加，他捐出全部财富的承诺变得更难实现。他在最新的致股东信中说，等到他去世之后，估计要 12 到 15 年的时间才能处置完他遗产里的股票。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：巴菲特

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    