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苹果 2020 年教育优惠开启！官方解读：刚录取的高校新生也可购买

2020/7/9 8:17:22来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月9日消息 今日，苹果正式开启了 2020 年教育优惠活动，消费者可以教育优惠购买符合条件的 Mac 或 iPad，并能获赠 AirPods 耳机，同时还支持 8 折加购 AppleCare+ 服务计划。

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IT之家了解到，苹果官方目前还带来了相关问题的解读，包括消费者优惠购买条件、支持设备等问题。

老师和家长可以享有优惠吗？

凡是在中国大陆的：高校在读生；刚录取的高校新生；高校学生家长；幼儿园、小学、中学和高校的教师及教职工，都有资格参与。

参与活动时，需要提供哪些凭证？

高校在读生或其家长，可凭借学生证或访问学信网提供相关资料。幼儿园、小学、中学和高校的教师及教职工，凭在职证明或在职教师工作证即可。

大一新生还没拿到学生证怎么办？

应届大学新生在线下购买时，出示录取通知书就能享受优惠。

线上买只需在收到审核邮件后，按要求提供录取通知书等相关证明即可。

可以用新学期优惠买哪些设备？

符合条件的设备包括 MacBook Air、MacBook Pro、iMac和iMac Pro，以及 iPad Pro 和 iPad Air。

需要注意的是，MacBookAir（2019年13英寸机型）不参与此次优惠活动。每个有资格的购买人可凭相关证明，购买符合条件的 Mac 一台和 iPad 一台。

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关键词：苹果

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