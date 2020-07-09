特斯拉股价飙升！马斯克将再获股权奖励，这次是 18 亿美元

7 月 9 日消息，据外媒报道，随着电动汽车制造商特斯拉公司股价继续飙升，其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)有望获得第二批股权奖励，价值高达 18 亿美元。

在高于预期的汽车交付量推动下，特斯拉股价在过去七个交易日飙升了 40% 以上，使该公司市值升至 2590 亿美元。对马斯克来说，特斯拉 6 个月平均市值达到创纪录的 1380 亿美元。

按照 2018 年薪酬方案规定，若特斯拉 6 个月平均市值达到 1500 亿美元，马斯克就可以获得 12 批股票奖励的第二批。5 月初，在特斯拉 6 个月平均股市价值达到 1000 亿美元后，马斯克获得了首批股票奖励。

每批股票都让马斯克有权以每股 350.02 美元的价格购买 169 万股特斯拉股票。按照特斯拉目前 1397 美元的股价计算，马斯克理论上可以出售的这两批股票，总价值超过 35 亿美元。

马斯克在 5 月份获得首批股票奖励时，其价值约为 7 亿美元。但自那以来，特斯拉股价一路飙升，马斯克的收益也随之增加。得益于 Model 3 的热销，特斯拉股价过去 1 年已经上涨 500%。

特斯拉上周公布第二季度汽车交付量高于预期，稳健的交付数据提高了人们对其第二季度盈利的预期，这将标志着特斯拉将连续四个季度实现盈利，这对该公司来说是第一次，也是其被纳入标准普尔 500 指数的关键指标。

马斯克也是美国太空探索技术公司 SpaceX 的大股东和首席执行官，但他同样没有领取工资，只有综合薪酬方案。