砍掉充电器和耳机？苹果敢，Android 厂商可能真不敢

手机不送充电器你能接受吗？苹果 iPhone 12 用户可能将会很快接受这个事实，Android 厂商其实也曾有过这样的打算，不过短期之内可能还无法像苹果般那样任性，真要这么做风险有点高，一方面可能会降低促销吸引力，另一方面产品的卖点也无法在消费者的实际使用中显示出来。

苹果欲不再赠送充电器及耳机

近期以来，已经从供应链传出消息称，苹果今年下半年推出的 iPhone 12 机型将不会赠送充电器及耳机，此前的 5W 和 18W 充电器将会停产，今年的 iPhone 机型将会升级支持 20w 快充。而在本周，已经有用户表示收到了苹果官方的问卷调查，来询问用户此前如何处理随机附赠的 iPhone 充电器。

其实，在去年 iPhone 11 系列机型中，苹果就变向对 iPhone 11 机型的配件进行了缩水，仅标配了 5V1A 的充电器，并未如 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 一样标配 18w 快充充电器。但 iPhone 11 机型本身其实支持 18w 快充，如果用户想享受该功能，就只能另行购买。

更早之前，自国行 iPhone 6s 开始，苹果不再赠送 microUSB 转接头。自 iPhone XS 系列开始，苹果则开始不再赠送 3.5mm 耳机转接头。

不过，不赠送充电器的手机厂商早有先例，早在 2009 年，诺基亚就在欧洲推出过 N79eco 环保版，包装中没有充电器，并表示每售出一部，将为世界野生动物基金会捐出 4 美元。

配件是 Android 厂商的重要 “嫁妆”

有意思的是，雷军在 2015 年也曾表示，正在考虑小米设备不配充电器，如果需要可以购买专用的充电器。

但如果仔细从目前 Android 手机的销售情况来看，即便在目前普遍不附送耳机的情况下，多在包装中给一些配件，另在促销时再多赠送一些，已经成为了一种主流做法。如原包装中缺失的耳机，反倒成为了 Android 阵营的厂商们在日趋激烈的市场竞争环境下惯用的促销手法。

实际上，一些 Android 手机标配的配件正在越来越多，例如三星的高端机型会标配贴好的保护膜，标配 AKG 耳机也是一个小小的卖点，另外三星的 S20 系列今年还普遍采用购机送原装无线充的促销方案。小米 10 系列今年也均在出厂时标配贴膜，同时还赠送保护壳，小米 10 Pro 还超额送一个 65W 的快充头，方便用户可以同时给电脑充电。一加 8 系列今年也标配贴膜与保护套。更有趣的是，在目前京东官方旗舰店的促销中，还会加赠一个质感更好的保护壳，同时还有一副官方的 Type C 接口的耳机。OPPO Reno 系列的包装中则会标配保护套和耳机。

显然，对于 Android 阵营而言，别说是砍掉配件，其实还正在想法设法给用户加送配件，配件已经成为了 Android 厂商的重要 “嫁妆”，“嫁妆”量大不大，诚意足不足，也间接影响到了消费者购机的好感度。

而对于充电器而言，恐怕更是 Android 厂商更加不敢砍掉的标配配件了。

Android 手机不送充电器何谈卖点

快充功能目前已经成为了 Android 厂商竞争的重点，苹果目前的 18W 快充，以及即将到来的 20W 快充，相对于 Android 阵营来说都是小巫见大巫，30W 快充在 Android 阵营中都已算是中等水平，今年的旗舰机型已经普遍来到了 50W 以上的水平，近期小米、OPPO、vivo 更是前后脚的宣称要向 100W 进军，120W 也均被提上日程。

众所周知，目前 PD 协议最高支持 100W，而 120W 如果不是文字游戏的话，显然里面有厂商自家的黑科技。此前，不少 Android 阵营的快充也均存着将充电头、充电线混用时，无法达到最大充电功率的问题。

原因就在于目前 Android 厂商各家都有各家的快充技术，例如小米的 Super Charge Turbo、OPPO 的 VOOC 闪充、一加的 Warp 闪充、vivo 的 Super FlashCharge、华为的 FCP、摩托罗拉的涡轮快充、魅族的 mCharge，而芯片提供商还有着如高通的 QC 快充、联发科的 Pump Express。另外还有更为普遍的 USB-IF 组织制定的 USB-PD 快充协议。这些协议都有着略微不同的快充实现原理，尽管一款 Android 机型普遍会支持两种协议，但在配件混用的情况下，最终测试结果一般还是原配来的最好。不赠送快充头，可能就意味着用户在实际使用中的快充无法如厂商宣传中的那样迅猛。

实际上，Google 也早已看到了这一问题，不过现在还无法让手机厂商们在快充上达成一致。早在 2016 年时，Google 就提出过在未来希望统一 Android 的充电标准，当时的这一 “强烈建议”，目前来看还暂时收效甚微。要知道，Android 阵营在今年年底才有望实现手机间的 Airdrop 功能，可见要想在各个厂商间统一标准有多难。

然而，苹果并不存在这一问题，苹果的快充遵循了目前最普遍的 USB-PD 快充协议，这也意味着用户即便不去购买官方的快充头，选择一款第三方的充电器，也能实现快充效果。更何况，目前市场上的体积更小、更利于携带的氮化镓充电器的价格甚至还低于苹果目前官方充电器的售价。而拥有苹果 iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro 产品的用户，其实可以无需再购买充电器，使用这些产品标配的充电器，在 iPhone 手机上也能实现快充，目前就有一些苹果用户出门只会带一个 MacBook 的充电器来同时解决电脑、平板、手机的充电问题。