苏宁体育告赢电信，一场中超赛事获赔 50 万

IT之家 7 月 9 日消息 2020 年 7 月 9 日，杭州互联网法院就苏宁体育文化传媒（北京）有限公司（下称 “苏宁体育”）与中国电信股份有限公司浙江分公司（下称 “浙江电信”）、中国电信股份有限公司杭州分公司（下称 “杭州电信”）、浙江广电新媒体有限公司侵犯 “2019 赛季中超联赛 - 第八轮 - 广州恒大 VS 北京国安”赛事节目信息网络传播权及不正当竞争纠纷一案进行公开宣判，认定浙江电信及杭州电信、浙广电新媒体公司未经授权播放赛事节目的行为构成侵权，判令被告依法赔偿苏宁体育经济损失及合理费用共计 50 万元。

IT之家了解到，2019 年 7 月 17 日，苏宁体育向杭州互联网法院提起诉讼，苏宁体育认为，苏宁体育依法享有案涉节目 “2019 赛季中超联赛 - 第八轮 - 广州恒大 VS 北京国安”赛事的著作权权利，浙江电信、杭州电信未经授权传播案涉作品，侵害了苏宁体育公司就涉案赛事享有的信息网络传播权权利，且扰乱了有序的市场秩序和良性的竞争环境，构成不正当竞争行为。

法院经审理后认定，涉案赛事构成以类似摄制电影的方法创作的作品，浙江电信及杭州电信、浙广电新媒体公司未经授权播放赛事节目的行为构成侵权，依法赔偿苏宁体育经济损失及合理费用共计 50 万元。