抖音内测 3 分钟拍摄时长权限，后期将开放给所有用户

IT之家 7 月 9 日消息 据 Tech 星球报道，抖音在其最新的内测版本中，将原有的 60 秒拍摄时长权限延长至 3 分钟，可以完整展现用户想要展示的画面。

据悉，后期，该功能将会在公开的版本中开放给所有用户。

IT之家了解到，《2019 抖音数据报告》显示，截止 2020 年初，抖音日活已超 4 亿，而早在 2019 年初，这个数字仅为 2.5 亿，短短一年时间，抖音日活就增长了 1.5 亿人次。