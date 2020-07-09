内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

抖音内测 3 分钟拍摄时长权限，后期将开放给所有用户

2020/7/9 16:55:40来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 9 日消息 据 Tech 星球报道，抖音在其最新的内测版本中，将原有的 60 秒拍摄时长权限延长至 3 分钟，可以完整展现用户想要展示的画面。

据悉，后期，该功能将会在公开的版本中开放给所有用户

IT之家了解到，《2019 抖音数据报告》显示，截止 2020 年初，抖音日活已超 4 亿，而早在 2019 年初，这个数字仅为 2.5 亿，短短一年时间，抖音日活就增长了 1.5 亿人次。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：抖音

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    