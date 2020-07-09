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中国移动：智能客服系统 “移娃”服务 9.5 亿用户，代替 2000 人工

2020/7/9 17:33:11来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

7 月 9 日下午消息，2020 世界人工智能大会云端峰会今日开幕，中国移动董昕总经理发表了《5G 使 AI 更泛在  AI 让 5G 更智能》的主题演讲。

在 5G 方面，董昕表示，中国移动已建成超过 14 万个 5G 基站，在超过 50 个城市提供 5G 商用服务，全年发展 5G 套餐用户突破 1 亿户。

AI 方面，在去年的世界人工智能大会上，中国移动发布了 “九天”人工智能平台。一年来，“九天”提供从基础设施到核心能力的开放服务，累计孵化应用近百项、服务用户超 9 亿。对内，其智能客服系统 “移娃”，服务用户数 9.5 亿，月交互量 2.1 亿，代替人工数 2000 人；对外，推出的 100 个 5G 行业应用 “样板间”，大都融入了 AI 技术和应用。

董昕认为，5G 和 AI 已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，也是新型基础设施建设的重要内容，两者互融互促、共赢共生，加速经济社会数字化转型进程。随着 5G 网络建设提速，与云、边、端等基础设施协同，将有效促进万物互联和数据汇聚，大大降低 AI 使用门槛，全面推动 AI 深度融入经济社会发展。他援引一组数据称，到 2025 年，全世界 AI 市场规模将超过 6 万亿美元。这些都说明，5G 将使 AI 更泛在。随着 AI 成为 5G 网络承载的核心应用，将加快促进 5G 网络和云、边、端等基础设施的智能化演进，最大程度释放云网的综合效能。由此可以预计，AI 将使 5G 更智能。

他表示，5G 和 AI 的融合将引发链式变革，产生乘数效应，加速万物互联、万物感知、万物智能，对经济社会数字化转型将产生深远影响。

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关键词：中国移动

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