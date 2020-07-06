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安恒信息回应被中国移动禁入市场 3 年：合作伙伴擅自修改投标文件

2020/7/6 9:28:40来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：骑士评论：

7 月 3 日，中国移动采购与招标网发布《关于杭州安恒信息技术股份有限公司负面行为处理结果的公告》。公告显示，安恒信息在湖南移动《2020 年IT系统平台软件及硬件设备高级技术支撑服务项目》应答环节中存在 “业绩合同弄虚作假”负面行为。安恒信息因此被处以湖南移动IT系统终端安全一体化管理软件技术支撑类和 GSM 网（智能网）外购件非集采部分设备维保技术支撑类项目 3 年市场禁入，禁入时间 3 年。

对此，安恒信息发表声明称，是合作伙伴长沙汇通信息技术有限责任公司（以下简称 “长沙汇通”）擅自修改了投标文件内容，而安恒信息公司相关办事处工作人员未按规定认真履行审核义务，直接提交了投标文件。

安恒信息表示已经给予关键责任销售人员解除劳动关系处理、给予违规人员的直接领导严重警告处理。同时，立即终止与长沙汇通的一切合作，并将其永久列入安恒信息合作伙伴黑名单。

安恒信息强调，坚决反对任何欺瞒、虚假行为，一旦发现，都将给予重罚并解除合作或劳动关系，对于情节严重、涉嫌违法的行为，将直接移交司法机关处理，并追究其法律责任。

据悉，安恒信息成立于 2007 年，主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。

以下为安恒信息声明全文：

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关键词：中国移动

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