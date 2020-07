欧洲最高法院：YouTube 无需上交发布盗版影片的用户信息

北京时间 7 月 9 日晚间消息,据国外媒体报道,欧洲最高法院 “欧盟法院”(Court of Justice of the European Union)今日裁定,谷歌旗下视频网站 YouTube 无需交出,向其视频平台非法上传电影的用户的电子邮件或 IP 地址,因为要在保护个人数据和版权之间取得平衡。

在此之前,德国一法院就涉及德国电影发行公司 “Constantin Film Verleih”的一起诉讼,向欧盟法院寻求法律指引,即视频平台应为打击盗版电影采取何种措施。

Constantin Film Verleih 拥有《惊声尖笑 5》( Scary Movie 5)和《帕克》(Parker )两部影片在德国的发行权,该公司曾要求 YouTube 和谷歌提供于 2013 至 2014 年间在其平台非法上传这些影片的用户的电子邮件地址、电话号码和 IP 地址。

在谷歌和 YouTube 拒绝提供这些用户信息后,Constantin Film Verleih 将其告上德国法院。

今日,欧盟法院的法官们表示:“当一部电影被非法上传到 YouTube 等在线平台时,根据知识产权执法指令,版权所有者可以要求运营商只提供相关用户的邮寄地址,而不是他们的电子邮件、IP 地址或电话号码。”

法官们称,欧盟国家可以选择对知识产权持有者提供更多保护,但要确保在多种基本权利之间取得公正和适当的平衡。

对此,YouTube 的一位女发言人表示,谷歌和 YouTube 致力于保护版权,保护用户和数据的隐私。

该发言人在一份电子邮件声明中称:“欧盟法院今天的决定,在法律上提供了明确的指引,即在发生版权索赔的情况下,哪些信息适合与权利人分享。”