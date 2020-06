IT之家 6 月 29 日消息 据外媒 DEADLINE 报道,此前由韩国男团 BTS 创造的 7460 万次 Youtube 24 小时播放记录被另一个韩国女团 Blackpink 打破,其新单曲 “ How You Like That ”在视频发布的 24 小时内观看次数超过 8200 万。

IT之家了解到,通常来说,在视频发布的头 24 小时内的 YouTube 观看次数可以证明其越来越受欢迎。不过去年印度说唱歌手巴德沙(Badshah)通过付费广告夸大其数据之后,YouTube 方面已改变了相关策略,即 YouTube 音乐排行榜不再计算 24 小时内的付费广告观看次数。

Youtube 24 小时播放记录表: