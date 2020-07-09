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俞渝：已向法院提交人身安全保护令复议，呼吁不要抹黑夫妻创业

2020/7/9 20:54:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 9 日消息 针对媒体发表的关于 “李国庆俞渝案”的建议，俞渝做出了回应表示，法院近日驳回了她针对李国庆提出的限制令申请，其律师已经再次在北京东城法院提交了人身安全保护令复议。

她还呼吁外界不要抹黑夫妻创业，不要抹黑有股东争议的公司。很多夫妻在创业、他们相濡以沫，跟员工一起，用汗水和梦想，服务顾客、培育业务。还有些公司，存在股东争议。但绝大多数企业家，都在不断地邀请职业经理人加入成为合伙人，大家同心协力、为公司经营和国家的经济建设添砖加瓦。

IT之家了解到，7 月 7 日早上，当当网法务部发布消息称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。昨晚平安朝阳发布通报，目前，朝阳公安分局已将李某庆等 4 名违法行为人依法行政拘留。

以下为俞渝回应全文：

尊敬的新浪法问王茜女士 / 先生，

这篇文章我拜读了。

文章关于申请限制令的建议特别好，我非常认同。但遗憾的是，7 月 3 号，东城法院驳回了我的限制令申请，7 号早晨在当当网发生了不幸的事情。我的代理律师，今天再次在东城法院提交了人身安全保护令复议。

借这封信，我想恳请媒体向大家呼吁，不要抹黑夫妻创业，不要抹黑有股东争议的公司。很多夫妻在创业、他们相濡以沫，跟员工一起，用汗水和梦想，服务顾客、培育业务。还有些公司，存在股东争议。但绝大多数企业家，都在不断地邀请职业经理人加入成为合伙人，大家同心协力、为公司经营和国家的经济建设添砖加瓦。

谢谢您们有专业度的中肯文章，谢谢您们对企业、企业家的关注和讨论。

俞渝

当当董事长

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关键词：俞渝当当

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