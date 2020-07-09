去世账号突然发布肖战应援内容？微博回应

IT之家 7 月 9 日消息 @微博管理员 今晚发布消息称，微博社区公告微博接到网友反馈，去世账号 @努力做个小太阳的晨小晨 今日突然发布肖战应援内容，怀疑该账号被他人非法盗窃贩卖和使用。

微博称，站方第一时间进行排查确认，该账号自 2019 年 6 月起至今一直只使用同一台移动设备发博，并无被盗后使用新设备发博的迹象。

微博表示，依据目前情况，很难得出账号 @努力做个小太阳的晨小晨 系被盗后再次发博的结论。且站方在此过程中还发现一些异常情形，因为涉及多个账号，目前还在核实，相关调查结果会尽快公布。

值得一提的是，微博 [email protected]来去之间 也转发该微博称，“初步调查结果超出了本人的想象力。”

IT之家了解到，@努力做个小太阳的晨小晨 账号本人因为癌症已去世很久，今日却突然发布肖战应援内容，有网友梳理事件经过如下：

某肖战粉丝买了努力做个小太阳的晨小晨的账号，并开始用该账号为肖战打榜做数据；努力做个小太阳的晨小晨 # 的亲友向肖战粉丝指出，账号主人已经去世；肖战粉丝在明知账号主人去世的情况下，删除了该账号下所有的微博，并放话说 “我买的号，发什么是我自己的权利”；舆论进一步发酵，肖战粉丝迫于压力发微博道歉，但关闭了评论并且恶意艾特了来去之间，让网友无法转发该微博；账号主人的朋友通过多种渠道试图把原微博内容找回来。

当然，该账号是否是被他人非法盗窃贩卖和使用还有待微博官方给出调查结果。