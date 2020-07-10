规避欧盟反垄断调查！谷歌或将承诺不在广告中使用 Fitbit 数据

北京时间 7 月 10 日消息，据外媒报道，有熟知内情的消息人士透露，Alphabet 旗下谷歌公司可能会承诺不在广告中使用可穿戴设备厂商 Fitbit 的健康数据，从而避免欧盟对该公司计划以 21 亿美元收购 Fitbit 的交易发起全面的反垄断调查。

这项交易是在去年 11 月宣布的，能让谷歌在健身追踪设备和智能手表市场上与苹果公司和三星展开竞争。

根据市场研究公司 IDC 的数据，在 2020 年第一季度中，全球可穿戴设备市场的领头羊是苹果公司，该公司占据着 29.3% 的市场份额，紧随其后的是小米、三星和华为，Fitbit 所占份额仅为 3%。尽管如此，这项交易还是招致了欧美隐私权倡导人士的严厉批评，原因是其担心谷歌可能会利用 Fitbit 的健康数据来加强其在线广告和搜索领域主导地位。

本月早些时候，欧盟委员会就此询问了其他可穿戴设备公司、应用开发商和其他在线服务提供商以及医疗保健服务提供商的意见。

知情人士称，谷歌可以向欧盟委员会提供具有约束力的承诺，保证不将 Fitbit 的健康数据用于谷歌广告以缓解反垄断相关担忧。

欧盟委员会拒绝置评，该委员会将在 7 月 20 日之前决定是否批准谷歌收购 Fitbit 的交易，而谷歌提出让步计划的最后期限是 7 月 13 日。

谷歌表示，这项交易涉及的是设备，而不是数据。该公司发言人称：“可穿戴设备领域非常拥挤，我们相信谷歌和 Fitbit 在硬件方面的结合将可增加这个领域中的竞争，使消费者从中受益，并让下一代设备变得更好、更实惠。在这个过程中，我们一直明确承诺不会在谷歌广告中使用 Fitbit 的健康数据，并承诺将会担起为人们提供选择和控制自己数据的责任。”

美国司法部也在审查这项交易，而澳大利亚监管机构则已称其可能损害竞争。

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