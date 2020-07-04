谷歌收购 Fitbit 交易引发数据收集担忧

7 月 4 日消息，据国外媒体报道，谷歌去年宣布将斥资 21 亿美元收购可穿戴设备供应商 Fitbit，并表示希望在 2020 年完成全部交易。但由于担心谷歌会从 Fitbit 的可穿戴设备中获取诸如用户心率、健身活动和睡眠习惯等更多敏感数据，世界各地的反垄断监管机构和消费者权益团体正在加大对谷歌收购健身追踪器公司 Fitbit 的审查力度。

图示：Fitbit 的可穿戴设备

据悉，欧盟监管机构已向谷歌和 Fitbit 各自的竞争对手发送了长达 60 页的调查问卷，要求这些公司评估此次收购会对数字医疗领域产生何种影响；是否会对谷歌应用商店中的健身追踪应用造成不利影响；以及谷歌将如何在搜索和广告业务中使用这些用户数据。

欧盟监管机构已经确定 7 月 20 日为决定该交易是否继续推进的时间期限。届时，欧盟可以选择批准该交易，或要求谷歌就如何使用 Fitbit 设备数据做出让步，或展开为期四个月的调查，以全面探讨各方提出的担忧问题。有报道称，最近发给两家公司竞争对手的调查问卷内容非常详细，这表明一项更广泛的调查可能正在进行中。

欧盟也不是唯一对此次收购感到担忧的一方。上个月，澳大利亚竞争和消费者委员会公开声明了自己对此次交易的担忧。委员会主席罗德 · 西姆斯（Rod Sims）表示：“收购 Fitbit 将使谷歌有助于打造一套更全面的用户数据，进一步巩固其市场地位，并提高潜在竞争对手的进入壁垒。”

和监管机构对此次交易同样存在担忧的还有消费者权益组织。本周，来自美国、欧盟、墨西哥、加拿大和巴西的 20 个消费者团体致信监管机构，称这笔交易是一次 “测试案例”，可以验证科技公司能否有效地垄断数据。

这些组织表示：“谷歌可能会利用 Fitbit 极具价值的健康和位置数据集以及后者强大的数据收集能力，进一步加强公司在数字广告等市场上已经占据的主导地位。”“谷歌还可以利用 Fitbit 的数据在数字医疗保健市场建立主导地位，从而剥夺竞争对手与之有效竞争的能力。”

谷歌也已经做出了一些让步来缓和业内和公众忧虑。去年谷歌明确表示，“Fitbit 的健康和健康数据不会用于谷歌广告业务。”在对消费者团体来信的回应中，该公司表示，这笔交易只是 “关于设备，而不是数据。”谷歌还补充说，可穿戴设备市场 “相当拥挤”，收购 Fitbit 只会增加竞争。

有媒体称，这种说法可能会避免反垄断监管机构武断叫停这笔交易。因为 Fitbit 和谷歌并非直接竞争对手，而且它们在可穿戴设备市场的份额都不足以让反垄断监管机构认为这笔交易形成事实上的垄断地位。

“提起诉讼将异常困难，”反垄断律师戴维 · 巴尔托 (David Balto)如是表示。巴尔托曾在微软反垄断案审判期间担任美国联邦贸易委员会政策主管。“像这样的垂直合并不会有反对者能成功。”

根据市场研究公司 IDC 的数据，2019 年，Fitbit 在可穿戴设备市场的份额不到 5%，而行业领头羊苹果的份额为 32%，紧随其后的是小米和三星，分别拥有 12% 和 9% 的市场份额。这些公司都没有在自家可穿戴设备上使用谷歌的软件。

然而，考虑到谷歌在数字广告领域的强势地位，对数据访问能力的担忧可能会更有说服力。谷歌在诸如媒体用于销售展示广告的工具等方面控制着 90% 的市场，目前这对谷歌来说是一个敏感点，美国司法部对谷歌关于涉嫌滥用广告市场支配地位的反垄断调查即将得出最终结论。