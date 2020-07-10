特斯拉 7 月 22 日发布二季度财报 营收预计不会低于一季度

据国外媒体报道，在月初披露二季度电动汽车的产量和交付量之后，特斯拉在本月下旬还将发布二季度的财报，目前财报的发布时间也已经公布。

特斯拉是在官网披露二季度财报的发布时间，官网的信息显示，特斯拉二季度的财报将在 7 月 22 日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午 2:30，也就是北京时间 7 月 23 日凌晨 5:30 举行。

今年二季度，疫情对特斯拉造成了很大的影响，他们在加州弗里蒙特的整车组装工厂和内华达州生产电池的超级工厂，都停产到了 5 月份，弗里蒙特工厂电动汽车的生产暂停了超过 1 个月。

但得益于上海超级工厂产能的大幅提升、弗里蒙特工厂恢复生产之后产能快速恢复到停产之前的水平，二季度特斯拉电动汽车的交付量较一季度并未有下滑。

特斯拉 7 月 2 日向美国证券交易委员会提交的文件显示，他们在今年二季度生产 82272 辆电动汽车，向消费者交付 90650 辆，交付量高于一季度的 88400 辆，也超出了分析师的预期。

从特斯拉所披露的文件来看，他们今年二季度所交付的电动汽车中，售价更高的 Model S 和 Model X 交付 10600 辆，售价较低的 Model 3 和 Model Y 交付 80050 辆。

同今年一季度相比，二季度 Model S 和 Model X 的交付量是减少了 1600 辆，Model 3 和 Model Y 的交付量增加 3850 辆，从交付量的增减来看，二季度特斯拉的营收，大概率不会低于一季度。

但至于特斯拉二季度的营收具体如何，在财报发布之后才会揭晓，我们拭目以待。