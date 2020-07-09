特斯拉车机系统已能识别国内交通信号灯等标识，自动驾驶有望

IT之家7月9日消息 据澎湃新闻报道，特斯拉方面称车机系统最新版本已可识别包括交通信号灯、道路方向标志、停车线、自行车标志、其他物体如垃圾筒等。目前世界范围内能做到识别红绿灯的产品极少，目前技术为其新能源汽车的辅助自动驾驶走向城市道路奠定了基础。

▲ 图源特斯拉官网

特斯拉 CEO 马斯克今年 4 月曾表示，车机识别交通标识并自动作出反应等自动驾驶功能目前已经完成测试，数月内就会在全球市场范围内上线。

IT之家了解到，特斯拉 CEO 马斯克今天现场连线参加世界人工智能大会，其透露，特斯拉已经开发了自有的人工智能芯片，已具备 L5 级别自动驾驶基础条件，相信在今年可完成 L5 级别的基本功能开发。而根据 SAE 定义，L5 级别自动驾驶意为机车在任何条件下可自行处理行驶过程中遇到的任何问题，即完全自动化的无人驾驶。目前所有特斯拉车型均已配备基础自动驾驶功能，但完全自动驾驶功能需额外支付 6.4 万元。

▲ 配置界面截图

特斯拉还为其新能源汽车开发了 Dojo 训练系统，旨在能够快速处理大量视频数据。特斯拉工作人员称，特斯拉车机系统已经可以做到在美国识别到红灯后自动停车，但由于训练和数据积累不足，故目前在国内还无法做到。此外，该工作人员未透露国内何时能实现识别红灯后自行停车等辅助驾驶功能。