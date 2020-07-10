Chrome 与 Firefox 将支持 AVIF 图像格式

IT之家7月10日消息 据至顶网报道，新的 AVIF 格式图片即将出现在 Web 浏览器中。

▲ 图源至顶网

报道称，目前 Chrome 浏览器和火狐浏览器对 AVIF 的支持工作已接近完成。其中 Mozilla 从 2020 年 1 月开始就已对 AVIF 进行支持适配工作，按照其规划，该功能本应在 5 月份与 Firefox 76 一同发布，但由于疫情的影响，目前该功能仍在 Firefox Nightly 进行内部测试。预计支持 AVIF 的版本将随着 Firefox 80 于夏末或 8 月底正式发布。

▲ Firefox Nightly 中的 AVIF 实验性功能，图源至顶网

而谷歌方面，因其认为该功能风险较低，于是直接跳过了测试环节。预计正式支持 AVIF 的 Chrome 85 版本有望在 8 月的某个时间发布。此外，其他基于 Chromium 项目的浏览器也同样可以获得这一功能更新，例如 Edge、Opera 和百分浏览器等。

IT之家了解到，AVIF 代表 AV1 Image File，基于 AV1 编码，于 2015 年开发，压缩率超 PNG、WebP 等格式，被认为是最优秀的图像格式之一。