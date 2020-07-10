特斯拉为新型无阳极锂电池申请专利，或取代固态电池

7 月 10 日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉公司已经为一种新的锂金属电池或无阳极锂电池申请了新电解液解决方案专利，这项技术可能会帮助取代固态电池。

2019 年时，特斯拉电池研究人员公布了一种新电池的测试结果，这种电池可以支持电动汽车持续行驶 160 万公里。

同时，作为锂离子电池技术的先驱，研究人员也始终在研究下一代电池技术，而不仅仅是对现有技术进行改进。该团队去年为特斯拉申请了名为 “锂金属电池或无阳极锂电池”的专利，他们认为这种电池技术可能会帮助取代固态电池。

特斯拉在专利申请中提到，充电电池是电动汽车储能系统和电网储能系统不可或缺的组成部分，许多类似系统都使用锂金属电池和无阳极锂电池。与传统锂离子电池相比，这两种电池在能量密度和成本方面具有明显优势，但在使用寿命方面尚需改进。

研究团队声称，其新电解液技术专利将有助于改善这一点。在专利申请中，他们公布了测试结果，显示电池电量保持能力有所改善，但目前似乎还没有将电池推向充放电 50 个循环以上。他们需要让电池进行更多循环才能使其商业化。

值得注意的是，特斯拉和大多数其他公司一样，有时会为某些根本不会投入生产的技术申请专利。不过。关于特斯拉电池计划的更多信息预计将在 9 月 15 日的 “电池日”期间公布。