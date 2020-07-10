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外媒：特斯拉若 Q4 继续盈利则有望被纳入标普 500 指数

2020/7/10 16:29:55来源：TechWeb作者：宋星责编：问舟/实习评论：

（原标题：外媒：美股最具争议个股特斯拉有望被纳入标普 500 指数）

据国外媒体报道，美股最具争议个股特斯拉有望被纳入标普 500 指数。

▲ 特斯拉

特斯拉上周公布第二季汽车交付数量高于预期，华尔街分析师因此越发认为该公司 7 月 22 日公布的财报将会显示盈利

这将是特斯拉首次实现连续四个季度获利。被纳入标普 500 指数需要连续四个季度盈利。如果特斯拉本季度继续盈利，则有望被纳入标普 500 指数。

外媒表示，特斯拉加入该指数，将带来作为美国股市基准股指成分股的声望，并推动指数基金将该公司的股票纳入持仓。

根据标普道琼斯，追踪标普 500 指数的基金至少有 4.4 万亿美元资产。如果特斯拉被纳入标普 500 指数，这些基金需要迅速购买特斯拉股票，以避免在跟踪该指数表现时出现错误。

特斯拉极具争议，一方面，特斯拉几乎是以一己之力，带动了汽车产业的电动化、智能化浪潮，被视为新能源汽车产业的旗帜和标杆。

另一方面，有一些投资者认为特斯拉被高估，并且特斯拉 CEO 马斯克本人的领导能力也备受质疑。研究机构 S3 Partners 数据显示，特斯拉空头仓位达 199.5 亿美元，逼近 200 亿美元。特斯拉是美股市场被做空最多的股票之一。

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关键词：特斯拉

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