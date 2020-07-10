BBC 报道：三年内清零华为设备将造成英国网络中断

北京时间 7 月 10 日消息 来自 BBC 的报道称，英国电信（BT）和沃达丰表示，如果他们被要求在三年或更短时间内将华为的设备从其 5G 网络中剥离，那么其客户将会面临手机信号中断。

这些电信运营商的高管告诉英国国会议员，如果政府真的要下达相关命令，他们希望至少是五年，最好是七年。

预计英国政府将在未来两周内宣布对使用这家中国公司设备的新限制措施。

华为已敦促英国政府花费更多时间（进行考虑）。

华为英国副总裁 Jeremy Thompson 表示，现在判断美国的新制裁将产生何种影响还为时过早。

据悉，科学和技术委员会的听证会是英国电信企业在政府作出决定前向政府提出申诉的最后机会。

“没信号”

今年 1 月，英国政府对华为在该国的 5G 市场份额设置了上限，并称可以解决华为向英国电信运营商提供产品所带来的安全风险。

但是从那以后，华盛顿方面宣布了新的制裁措施，阻止华为使用美国技术生产自己的芯片。

因此，华为不得不从其他公司采购芯片用于其设备。

据称，英国政府通信总部（GCHQ）的国家网络安全中心（NCSC）已告知英国数字、文化、媒体和体育部（DCMS），这意味着它无法再确保华为产品的安全性。

虽然现在看来英国政府可能会选择某种形式的禁令，但问题是该禁令何时会生效。一些保守党后座议员敦促将最后期限定在 2024 年大选之前，有人猜测最早可能是 2023 年。

但是沃达丰和 BT 都表示，这将带来巨大的破坏性。两家公司都在其网络中使用了华为的产品。

BT 首席技术和信息官 Howard Watson 表示：“要在三年时间内将华为设备清零，这实际上意味着全国范围内的 4G、2G 以及 5G 用户都将面临断网。”

他解释说，为了更换桅杆、基站和其他华为设备，需要引入起重机和封锁街道，这意味着满足这一时限的唯一方法是在同时切换一个地区的多个站点。

由于 EE 网络使用了诺基亚的设备来提供 3G 服务，因此 3G 信号不会受到影响。

沃达丰也提出了类似的理由 -- 它在 2G、3G、4G 和 5G 网络中使用了华为的设备。

沃达丰英国网络主管 Andrea Dona 表示：“（客户）会失去信号，有时可能会持续几天时间，这取决于要进行的工作规模或干扰程度。”

“我认为最少需要五年的过渡时间。”

Howard Watson 补充说：“最少五年，最好是七年。”

“还需几周时间”

在听证会早些时候，华为表示，现在对任何新的限制做出决定还为时过早。

华为高管们表示，美国尚未确认有关制裁的一些细节，并补充称他们随后需要时间来看看能否减轻影响。

该公司已经进行了芯片储备，并认为在未来一段时间内可以继续提供基于这些芯片的设备。

Jeremy Thompson 表示，“我们可以为客户提供订单，并为现有网络提供备件。就替代（芯片）供应商而言，他们不仅仅只有中国公司。还有一些欧洲公司在这个领域。我们将会与您分享这些（细节），但这还需要几周的时间。”

DCMS 一位发言人说，她无法透露该部门是否已经将其建议移交给了首相。

预计英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）将在未来几天内召开一次国家安全委员会会议，讨论禁令的可能性，该禁令还可能扩大到英国的宽带基础设施。

BBC 称，沃达丰和 BT 关于迅速移除华为设备对客户将造成影响的警告听起来很鲜明，但事实上，两家公司的立场都有所软化。

去年，他们似乎决心反对任何将华为排除在英国 5G 网络之外的计划。现在他们则似乎不得不接受接将要发生的事实。

事实上，BT 承认，美国新的制裁可能意味着，在几年之内，它将无法获得可靠的华为设备。

他们现在的重点是时机 -- 他们希望确保政府的进展不会像许多保守的后座议员希望的那样迅速进行。

他们明白政治氛围已经发生了怎样的变化，但他们会警告政府官员们，这么做会干扰移动信号接收，或者无法实现到 2025 年普及千兆宽带的目标，而也将是糟糕的政治形象。