超可爱！华为麒麟芯片图标曝光

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IT之家7月10日消息 今日午间博主 @长安数码君 曝光了华为麒麟芯片的一个商标设计。
从截图来看，华为方面于今年6月份申请注册了这一麒麟芯片商标图案。从图片来看，这枚麒麟芯片新商标十分可爱，“傲娇中还有一丝喜悦”。眉毛和胡子都是祥云的样子，胸前保留有华为麒麟的Logo，身上的鳞片细节十分细致。
IT之家了解到，华为麒麟芯片是华为公司开发高性能芯片系列，是华为旗下产品的主要芯片。
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