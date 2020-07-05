马云下死命令留他？阿里辟谣：不会高薪聘请黑掉阿里网站的人，直接交给警察

IT之家7月5日消息 此前网络盛传为 “阿里天才黑客”的吴翰清通过微博辟谣：“我从没黑过阿里网站，‘马云下死命令留我’、‘500 万年薪’都是以讹传讹的假新闻。请不要再消费我和阿里来赚流量了。”

阿里巴巴集团风险委员会主席邵晓锋（@郭靖）也转发微博证实吴翰清的说法，并表示：“如果有人黑阿里网站，我们绝不会高薪聘请，反而会把他们交给警察。”

此前，网上曾流传吴翰清在面试阿里巴巴过程中，“黑掉”阿里巴巴内部网络，“惊呆面试官”，导致阿里巴巴用 500 万年薪留住吴翰清。

IT之家了解到，据吴翰清本人说明，吴翰清确实在阿里巴巴工作，但已从安全转至人工智能领域。

下面是吴翰清微博全文：

“这是个假新闻！请不要再消费我和阿里来赚流量了。我再澄清一次：

1、我从没黑过阿里网站。

2、宣传黑客攻击是倡导错误的价值观，这是法治社会，黑客攻击不是英雄，是罪犯。

3、黑客精神和黑客攻击是两码事，不要混为一谈。

4、“马云下死命令留他”、“500 万年薪”都是以讹传讹。

5、阿里的安全是上千名工程师的共同结晶，我只做出了微小的贡献，不能记在我头上。

6、对反复传播这些假新闻的人，百般无奈，我只能通过法律来追诉了。

7、我近几年都在做人工智能领域，没有做安全了。”