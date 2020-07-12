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业内人士：打造 Arm-Intel-PowerPC 通用二进制文件是可行的

2020/7/12 7:10:52来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 12 日消息 据 Macrumors 报道，近日有网友询问了即将到来的基于 Arm 的 macOS 中对 Universal Binaries 的支持以及是否有可能实现四路通用二进制的问题。

图源：AphoticD

IT之家了解到，在 2020 年 WWDC 主题演讲中，苹果公司宣布重新引入通用二进制文件，以供开发人员创建在过渡期间可同时在英特尔和 Arm Mac 上使用的应用程序。用户可以在 Mojave 上运行 PPC-Intel 应用程序，而许多仅基于 Intel 的应用程序仍然是 “通用的”，因为它们包含 i386（32 位 Intel）和 x86_64（64 位 Intel）的版本。有网友发问：“开发人员是否有可能创建一个单一的通用二进制文件，该二进制文件可以在所有四种架构（PPC，i386，x86_64 和 ARM）上正常工作？

答案似乎是肯定的。TenFourFox 开发人员在博客中确认了这种可能性的存在：

“这种可能性肯定存在。实际上，Apple 已经证明用户可以打造五路二进制文件，即 ARM64、32 位 PowerPC，64 位 PowerPC，i386 和 x86_64。只需将它们单独构建

TenFourFox 是运行 OS X 10.4 或 10.5 的 PowerPC Mac 的 Firefox 端口。它为用户提供了浏览器支持。开发人员实际上指出，每个体系结构甚至都可以具有自己的子类型，这意味着最终一个所谓的 “ Super Duper 通用二进制”可以支持 17 种不同的指令集，这些指令集可以在从 PowerPC 到未来基于 Arm 的 Mac 的任何机器上运行。全面支持所有处理器子类型。

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关键词：苹果二进制文件

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