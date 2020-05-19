消息称美国纳斯达克严管中国企业上市：IPO 最少筹资 2500 万美元！

5月19日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，据知情人士透露，纳斯达克即将公布对进行首次公开募股(IPO)公司的最新限制，此举将使某些中国公司更难在其证券交易所上市。

知情人士表示，新规定将要求包括中国在内的某些国家公司在IPO中筹集至少2500万美元资金，或者筹集相当于其上市后市值四分之一的资金。

这是纳斯达克首次设定IPO规模的最低值，这一变化将阻止目前在纳斯达克上市的几家中国公司上市。Refinitiv汇总的数据显示，自2000年以来在纳斯达克上市的155家中国公司中，有40家的IPO筹资额度低于2500万美元。

中国的小公司之所以追求上市地位，是因为这允许创始人和投资者套现，从而获得了由于中国资本管制而无法轻易获得的回报。这些公司还利用在纳斯达克上市的地位说服中国银行为它们提供资金，并经常获得当地政府的上市补贴。

知情人士称，拟议的规则还将要求审计公司确保其国际特许经营权符合全球标准。

美国证券交易委员会(SEC)与中国政府在审查在美上市中国公司审计方面存在分歧。美国监管机构的会计监督机构——上市公司会计监督委员会(PCAOB)，仍然无法访问某些公司的关键记录。

PCAOB依据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)设立，由SEC监督，任务是监管负责审核在美国上市的公司账簿的会计师事务所。自2011年以来，该机构声称数十家在美国交易所上市的中国公司存在会计违规行为。

新的上市标准收紧反映了纳斯达克交易所运营商对某些寻求在美国上市的中国公司的担忧。上个月，2019年初在美国首次公开募股的瑞幸咖啡宣布，内部调查显示其首席运营官和其他员工捏造了销售数据。