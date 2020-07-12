兰州警方破获一特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 137 人

IT之家 7 月 12 日消息 兰州公安官方消息，6 月 4 日，一男子报警称通过 “平台理财”被骗现金 15 万元。随后警方全力开展案件侦办，经过一个多月工作，基本查清了一个头目、窝点在马来西亚，具体实施在湖南长沙、衡阳的特大电信网络诈骗犯罪团伙。

IT之家了解到，经警方初步查明受害人数达 100 余人、涉案资金近一千万元。7 月 10 日，警方成功捣毁诈骗团伙窝点 5 处，抓获犯罪嫌疑人 137 名，查扣冻结资金 150 余万元及大批作案工具。