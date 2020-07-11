华为重磅发布智能矿山联合解决方案

IT之家7月11日消息 7 月 10 日，“在黎明，看见未来”暨华为智能矿山联合解决方案发布会在线上举办。

此次发布的华为智能矿山联合解决方案综合业界在智能矿山建设上的有益探索，并深度结合华为 5G、AI、鲲鹏云等新 ICT 技术。同时该方案具备无线化、鲲鹏云化、平台化、智能化的 “四化特征”，这也是未来智能矿山系统演进的重要趋势。

此次发布的华为智能矿山联合解决方案，不仅引入了行业 5G、AI、鲲鹏云等新 ICT 技术，还融合了煤炭行业内智能矿山建设丰富专业的实践经验，形成了 “3 个 1 + N + 5”的智能矿山整体架构，即矿山一张网、矿山一朵云、矿山一平台、以及 N 个应用与 5 个中心。

- 通过矿山一张网，构建互联互通、统一高效、综合承载的矿山融合网络；

- 通过矿山一朵云，构建安全可控、弹性灵活、运维高效的数字化底座；

- 通过一平台，打破烟囱式系统，形成数据共享、能力共享、开放统一的矿山数字平台。

IT之家获悉，此次华为还针对煤炭生产的典型业务场景，联合行业内的生态伙伴，如龙软科技、精英数智、上海山源、和利时、华洋通信、睿呈时代等，打造了 “矿山一张网、基于智能视频分析的井下关键作业标准化、主运皮带智能控制无人值守、基于鲲鹏云的分布式协同 GIS 服务、井下辅运系统远程驾驶、矿山综合集控系统、矿山 IOC”等重点场景化解决方案，支撑矿山在采、掘、机、运、通等环节的业务应用。

通过支撑矿山打造各类业务应用，形成 “智能矿山五中心”，即：决策指挥中心、安全生产中心、综合集控中心、智能巡检中心以及经营管理中心，进而推动矿山应用全面智能化，助力智能矿山走向集约化、高效化。