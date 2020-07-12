三峡大坝开启 “云监控”直播，实时观测

IT之家7月12日消息 据中国电信发布，目前，长江中下游进入强降雨集中期，防洪形势严峻。在湖北宜昌市三峡大坝库区，中国电信湖北公司联合央视频安装天翼云 + 慢直播平台，7 月 10 日起对三峡大坝库区水位进行实时观测。

7 月 7 日 17 时 24 分，在秭归县徐家冲港湾区江堤旁，中国电信宜昌分公司三名施工人员正在对该直播点位进行最后的连接调试，经过 30 分钟的调试，直播设备启用。

“该点位以港湾山体以及江边步行台阶为参照，可以从侧面看清大坝，观测库区蓄水对秭归县城的压力。”中国电信宜昌分公司解释，800 万像素高清摄像头，每隔 5 至 6 秒旋转一次，用户打开央视频 APP 就能对侧面水位进行云监控。

IT之家了解到，继火神山、雷神山、珠峰 24 小时慢直播后，7 月 2 日起，中国电信宜昌分公司及夷陵区分公司配合央视对三峡大坝进行视频慢直播。慢直播一共在三峡大坝库区安装六个直播点位，前五个点位已安装完毕，分别是三峡大坝上游的徐家冲港湾、屈原祠、木鱼岛，以及三峡大坝下游的中堡岛观景台、截流纪念园，五个点位可以从正面、侧面、对面等多个角度观看三峡大坝水库航道、水位、船闸等情况，第六个直播点位还在选点中。

直播设备安装完成后，监控人员可以通过央视频 APP 和其他技术手段观察库区水位尺刻度，实时掌握现场险情，提高汛期巡查检查的工作效率。对于广大网友而言，还可以通过慢直播平台免费 “云游”三峡大坝，观看大坝泄洪时的磅礴景象。

据介绍，直播平台中的高清视频设备还是宜昌市 “雪亮工程”建设的一部分，高清视频监控探头所采集到的数据能直接整合到天翼云平台上，再传送给相关管理部门。有利于管理部门及时发现监控区域内的污水排放、社会治安、水位情况等，及时通知，及时处理，从而提高社会治理的智能化、信息化水平。