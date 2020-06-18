一文看懂微软 Xbox Series X 智能分发：一次购买覆盖不同世代

IT之家6月18日消息 微软Xbox官方表示，Xbox 智能分发将会扮演这样一个角色： 连接你现在与未来的游戏内容库，成为二者的桥梁——游戏只需购买一份，自动为你提供当前最佳游戏版本。

下面是介绍全文：

Xbox 在构建游戏未来时始终将玩家放在工作的中心，以求玩家能够时刻掌控自己的游戏体验。无论你是和 1000 万玩家共同探索 Xbox Game Pass 游戏库中丰富的游戏游戏内容，还是是通过 Project xCloud 享受随时随地的游戏体验，我们坚信游戏的未来是无比光明的。

Xbox Series X 这台更迅速，性能更强劲的主机将会毫无疑问地帮助我们走向这个未来。Xbox Series X 不仅会为性能、速度以及兼容性树立全新的标杆，同时这台主机还将予力全球开发者去创造能够带我们领略未来的精彩游戏。将玩家放在首位还意味着我们将推出一系列功能和技术来提升玩家的体验。

Xbox Series X 最为重要的功能之一就是智能分发技术（Smart Delivery），该技术将保证玩家在自己所拥有的不同世代的主机上时刻拥有该主机所能提供的最好体验。IT之家获悉，该技术对所有开发者开放，同时包括《光环：无限》在内的所有来自 Xbox Game Studios 且经过 Xbox Series X 性能强化的作品，都将支持智能分发技术。

但是这个技术对于玩家来说意味着什么呢？这意味着如果你购买了一个支持该技术的 Xbox One 游戏，我们将会为你提供该游戏在 Xbox One 上的最佳体验；如果你决定购买新世代的 Xbox Series X，我们将会自动为你免费提供该游戏对应的 Xbox Series X 版本。你无需对游戏版本进行选择，我们会替你完成这项工作。而且该项功能不仅限于数字版游戏，在开发者支持的情况下实体光盘版本的 Xbox 游戏也可以支持智能分发技术。

下面是一些智能分发技术在不同世代主机以及你已经拥有或将会拥有的不同游戏上使用的场景。智能分发技术将会保玩家主机硬盘上始终是当前最佳版本，让玩家无需费神去管理存储空间。

如果你拥有《战争机器 5》或是已经订阅了 Xbox Game Pass，那么现在你就可以在 Xbox One 主机上游玩这款作品。之后如果你在今年年末购买了 Xbox Series X 的话，你只需在新主机上选择下载，便可以自动在 Xbox Series X 发售当天获得《战争机器 5》的 Xbox Series X 性能强化版。

当《光环：无限》在今年末登陆 Xbox Series X 以及 Xbox One 时，你只需购买一次游戏便可以在任何你拥有的主机上畅玩。如果你选择在客厅的 Xbox Series X 上玩，那么智能分发技术会自动识别主机版本并为你提供性能强化后的版本。如果你想在卧室或是办公室的旧 Xbox One 上玩《光环：无限》的话，那么智能分发技术则会同样自动识别主机版本并为你分发对应的游戏版本。

最后，一些即将到来或是已有的 Xbox One 游戏将会在 Xbox Series X 发售后做针对性的优化。例如，如果你在 9 月 17 日购买了《赛博朋克 2077》，那你立刻就能在 Xbox One 上畅游夜之城。如果你在年末购买了 Xbox Series X 的话，那么你可以在新主机上通过兼容模式继续在旧主机上的游戏进度。之后，当 CD PROJEKT RED 推送了《赛博朋克 2077》的 Xbox Series X 性能强化版本后，你将会自动，且免费获得游戏的性能强化版本。

《赛博朋克2077》

我们也很高兴地宣布 Xbox Game Pass 游戏库中已支持智能分发技术的作品也会同样支持该技术。合作伙伴开发商的作品是否支持智能分发技术将取决于不同开发者的决定。

对于我们目前已有的向下兼容游戏，玩家无需担心存档会丢失。得益于我们一直以来对于向下兼容的坚持，玩家在 Xbox One 上所有购买的游戏、存档以及数据将会在你购买了 Xbox Series X 后毫发无损地与你一起迎接新世代。

那么现在都有什么游戏支持智能分发技术呢？下面是首批将会针对 Xbox Series X 进行性能优化并且支持智能分发技术的新老游戏名单。同时，除了这些游戏之外，在 Xbox Series X 发售首日时玩家就可以通过向下兼容功能享受数千款精彩作品。在 Xbox Series X 发售之前，仍旧不断会有游戏加入这一列表，我们也将会持续进行更新。

《光环：无限》

《赛博朋克 2077》

《刺客信条：英灵殿》

《命运 2》

《尘埃 5》

《Scarlet Nexus》

《Chorus》

《吸血鬼：避世血族 2》

《如龙 7：光与暗的去向》

《上行战场》

《Call of the Sea》

《战争机器 5》

《Second Extinction》

《Metal：Hellslinger》

我们希望借此能够让你更加了解智能分发技术以及该技术如何保证我们以玩家为中心的游戏体验。我们将会在未来几个月更新更多关于智能分发技术的内容以及支持该技术的游戏作品名单。

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