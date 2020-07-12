今年股价狂飙，投资者为何觉得美团拼多多有前途

7 月 12 日消息，据国外媒体报道，近年来崛起的美团点评和拼多多势不可挡，最近股价都出现了飙升。两家公司都体现了中国市场数字经济的光明前景，投资者对这两家蓬勃发展的互联网公司爱不释手。

中国市场蓬勃发展的数字经济催生了数以千计的初创企业。但长期以来最知名的莫过于 BAT：阿里巴巴、腾讯和百度。而诸如电子商务公司京东、叫车服务公司滴滴出行以及字节跳动等新进入者也在重塑市场。最近让投资者心跳加速的莫过于美团点评和拼多多。这两家公司有很多共同点：其都是为消费者提供打折服务（美团点评是提供打折的电影票等线下服务，拼多多是提供打折的各类产品)。两家公司也都在 2018 年上市。自年初以来，两家公司的股价都出现了飙升，现在市值都超过了 1000 亿美元，但发展道路却各不相同。

美团网于 2010 年由清华大学毕业生王兴创立，最初主要销售优惠券。与腾讯和阿里巴巴一样，美团也在向其他领域扩张。2013 年，公司推出送餐业务，并推出了预订酒店和机票的旅游业务，两年后其与大众点评网合并。2018 年，合并后的美团点评斥资 27 亿美元收购了共享单车服务公司摩拜单车，并打入叫车服务领域。去年，该公司将叫车业务扩展到了中国几十个城市。里昂证券分析师梁向奕表示，如今美团点评可以被视为 “服务搜索引擎”。

其中诸如外卖送餐和共享单车等业务量大但利润低。2019 年，公司每次送餐的利润不到 3 美分，主要来自向餐馆收取的佣金，但总量极大。美团点评的平台拥有 70 万到 80 万名外卖员。美团点评外卖营收占到整个中国外卖市场营收的三分之二。

和摩拜单车一样，外卖送餐业务帮助美团点评吸引了更多用户，然后可以将他们引到旅游等公司利润更高的业务上来。美团在酒店预订方面的营业利润率一直在 20% 到 35% 之间；今年 5 月底美团点评的酒店预订量已恢复到此前的 70%。

拼多多则采取了与美团点评完全相反的策略。它没有分散投资，而是在电子商务上加倍投入。拼多多战略副总裁九鼎说，在线零售在中国的发展速度是如此之快，足以证明自己不能做 “万事通”。

根据市场研究公司 eMarketer 的数据，中国今年的电子商务销售额可能会增长 16%，达到 14.4 万亿元人民币 (合 2 万亿美元)。阿里巴巴可能会获得其中一半的增长。拼多多将与京东争夺剩下的增长份额。

拼多多崛起的核心是 “社交购物”概念，公司将其描述为好市多和迪士尼乐园的融合体。如果用户和其他喜欢砍价的人一起大量购买，产品价格会更便宜。用户还可以通过微信加入现有群组或邀请好友。商家也愿意让出一定的利润来换取更高的销量。

拼多多创始人、曾在美国谷歌任工程师的黄峥并没有发明团购，但他确实发展了这个想法，例如引入游戏，奖励玩家可用于未来消费的积分。

中国消费者喜欢拼多多。截至 3 月底，其中 6.28 亿人在过去 12 个月里至少在拼多多上购买过一件商品，比去年增加 42%；只有阿里巴巴拥有比拼多多更多的活跃用户 (7.26 亿)。拼多多用户的平均年消费额也从 1250 元人民币增加到 1800 元人民币，公司在中国电子商务市场的份额也从 2017 年的 2% 上升到去年的 10%。市场研究公司伯恩斯坦预计，到 2024 年拼多多在中国电子商务市场中的占比将达到 18%，与京东持平。

购物狂潮使得拼多多今年第一季度的营收同比增长 44%，达到 65 亿元人民币。这些钱来自交易费用和商家为促销而花钱购买的应用内广告。拼多多并没有商品库存，也没有自建物流网络，完全依靠商家将产品运送给买家。相反，拼多多在销售和营销上烧掉了大量现金，其第一季度相关开支达到营收的 112%，而且还在不断增长。

九鼎坚称，这些成本可以轻松收回，但其他市场的经验表明情况并非如此。全球叫车服务巨头 Uber 也是将卖家 (司机)和买家 (乘客)联系起来，但一直在亏损。像 Uber 一样，拼多多享受着 “网络效应”带来的好处：更多买家使用应用，吸引更多的卖家，这些卖家反过来又吸引新的买家。但和叫车服务一样，买家和卖家在转向提供更优惠价格的另一款应用时几乎没有什么成本。京东和阿里巴巴已经向其庞大的用户群推出了类似于拼多多的服务。

当然，美团点评的盈利之路更加清晰。去年该公司首次实现盈利，其盈利的食品和旅游业务在与饿了么等对手的竞争中获得市场份额，在财务上也给了亏损部门喘息的空间。

无论如何，美团点评和拼多多都体现了中国市场数字经济的光明前景。但只有当两家公司都能和腾讯和阿里巴巴一样获得持续丰厚的利润，才会像曾经的 BAT 一样成长为新的明星企业。