微软 Win10 版本 2004 解决 Windows 安装程序分区定位缺陷

IT之家7月12日消息 外媒 Windows Latest 报道，当用户将 Windows 升级到下一版本时，如果 Windows 检测到恢复分区上没有足够的空间，则有时 Windows 系统可能会创建一个新的恢复分区。

当未分配的空间不在卷分区的后面时，Windows 无法扩展卷分区。

在某些 PC 设备上，WinRe（Windows Recovery）分区位于第一位，这会阻止用户或操作系统本身扩展卷。默认情况下，Windows 安装程序首先将恢复分区放在基于 UEFI PC 的 GPT 存储磁盘上时，会发生这种情况。

在某些配置中，恢复分区也位于 MSR 和 Windows 分区的中间。

在 Windows 10 功能升级需要更多空间，用于其恢复部分或要扩展系统驱动器空间之前，这并不是问题。如果无法扩展恢复分区，则通过收缩系统驱动器来创建新的恢复分区，并且原来的恢复分区将变旧。

你可以删除旧的恢复分区，也可以对其进行扩展以避免创建新的恢复分区。

遗憾的是，当前使用微软第一方磁盘管理工具是不能实现的。要对卷分区的位置进行任何更改，你需要使用 “diskpart.exe”命令行工具或第三方应用程序。

从 Windows 10 版本 2004（也称为 2020 年 5 月更新）开始，Windows 安装程序现在可以在全新安装中使用建议的分区布局。

以前，当你使用 Windows 安装程序来全新安装 Windows 10 时，将在以下布局中创建卷分区：

如你在上面的屏幕截图中所见，Windows 安装程序默认情况下首先将恢复分区放置在位，这违反了微软自己的分区准则。

“我们建议你将此分区（恢复）立即放置在 Windows 分区之后。如果将来的更新需要更大的恢复镜像，这将允许 Windows 在以后修改和重新创建分区。”微软表示。

更重要的是需要注意，当你使用其他硬件配置或 OEM 进行所有配置时，你可能已经具有正确的分区布局。但是，当你使用 Windows 安装程序将 Windows 10 纯净安装在硬盘或 SSD 上时，恢复分区仍可能位于第一个位置。

Windows 10 版本 2004 中附带的 Windows 安装程序将在 Windows 分区之后创建 WinRe（恢复）分区。

从上面的截图中可以看到，Windows 10 版本 2004 的 Windows 安装程序现在使用了正确的分区布局。

IT之家了解到，对于一些用户而言，旧的布局一直是个巨大的问题，因为它创建了多个恢复分区或阻止用户扩展系统驱动器的空间。微软论坛上有多个帖子反馈，用户抱怨多个恢复分区或无法扩展卷空间。

在 Windows 10 版本 2004 中，Windows 安装程序最终遵循了微软自己的 GPT 分区指南。

微软支持人员确认此更改确实是 Windows 10 版本 2004 引入的，旨在解决多个恢复驱动器的问题。