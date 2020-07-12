微软 OneDrive 阻止部分用户升级 Win10 版本 2004 正式版

IT之家7月12日消息 微软在5月底发布了Windows 10版本2004仍不适用于所有设备。由于驱动程序、硬件不兼容，阻止了各种配置的PC安装2020年5月更新，并且某些用户的“PC设置”也阻止了该更新。

IT之家获悉，对于尝试使用升级助手手动安装或内置Windows Update设置升级的用户，2020 Windows 10更新五月版已被阻止。

Windows 10还会告诉某些用户其PC设置存在问题，微软会在Windows Update页面或升级助手中显示模糊的错误消息，但这并不是完全有用。

外媒Windows Latest报道，当卸载微软的云存储应用程序后，能够成功下载并安装Windows 10 2020年5月更新。

删除OneDrive之后，其中的一些用户应该能够使用Windows Update，升级助手或Media Creation Tool升级到2020年5月更新。

要卸载OneDrive应用，只需转到控制面板>程序>卸载程序，然后选择OneDrive。

IT之家获悉，升级到Windows 10 2020年5月更新后，你始终可以重新安装OneDrive应用，并且所有内容都会再次同步。

升级阻止可能源自Windows 10 2020年5月更新中的OneDrive已知问题。微软最近确认2020年5月更新中的另一个问题，一些用户可能无法在安装了古老应用的某些旧设备上访问OneDrive或同步的内容。

微软认为OneDrive问题是由使用旧文件系统选择器驱动程序的旧应用程序引起的。

如果你仍未获得2020年5月更新，则可以尝试更新设备的硬件驱动程序。你还可以通过转到设置> Windows安全性>打开Windows安全性>设备安全性来禁用内核隔离功能。

在6月份，微软表示，已经开始训练其机器学习算法，以自动将Windows 10版本1809电脑升级到2004版本，并且计划进一步扩展此功能更新的推出。