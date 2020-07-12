比亚迪汉上市，王传福余承东同框 “带货”

IT之家 7 月 12 日消息今晚比亚迪新能源旗舰轿车汉正式上市，在发布会上，比亚迪总裁王传福与华为消费者业务 CEO 余承东也罕见同框，为新产品 “带货”。

今年 3 月比亚迪宣布推出刀片电池，而比亚迪汉是首款搭载刀片电池的量产车型。本次上市车型包含三款汉 EV 和一款汉 DM，其中，EV 搭载了比亚迪 3 月正式发布的刀片电池超级包（磷酸铁锂电池产品），汉 EV 超长续航版豪华型和汉 EV 超长续航版尊贵型 NEDC 综合工况纯电续驶里程为 605 公里；汉 EV 四驱高性能版旗舰型百公里加速 3.9 秒；汉 DM 四驱性能版豪华型百公里加速 4.7 秒。

比亚迪汉还搭载了华为的 HiCar 系统，比亚迪汉也是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。据华为官网介绍，HiCar 是华为提供的人 - 车 - 家全场景智慧互联解决方案，具备手机和汽车的分布式无感连接、手机和汽车资源虚拟化共享、应用和服务在多设备共享，用户体验的车内、车外无缝流转等特点。

HUAWEI HiCar 基于华为鸿蒙系统，让汽车和手机无缝连接。例如 “华为手机 NFC 支持 HiCar，可以打开比亚迪汽车，即便手机没电依然可以打开汽车，并且在汽车里边对华为手机进行充电。”

IT之家了解到，全国综合补贴后，汉 EV 超长续航版豪华型售价为 22.98 万元、汉 EV 超长续航版尊贵型售价 25.58 万元、汉 EV 四驱高性能版旗舰型售价 27.95 万元；汉 DM 四驱性能版豪华型售价 21.98 万元。